Spécial cardiologie: les facteurs de risque cardio vasculaires et l’insuffisance cardiaque

Que doit on faire pour ne pas avoir de problème de cœur ? Que dois je faire avec les sucres que je consomme ? Que signifie le cholestérol ? Autrement dit, quelle prévention pour ne pas être malade du cœur. Nous aurons les réponses des Prs Bruckert, des Drs Beauvais et Assyag et l’avis d’un patient, J. Léonard.

Une émission montée avec le soutien d’alliance du cœur, un regroupement d’associations de patients sensibilisant tout le monde sur les risques de contracter une affection cardio vasculaire, une des première cause de mortalité en France.