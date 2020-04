Spéciale Coronavirus avec Pr Bricaire

L’émission Forme et Santé du 9 mars sera consacrée à l’épidémie de CORONAVIRUS : plus de 400 cas déclarés aujourd’hui en France, auxquels s’ajoutent 9 cas confirmés identifiés dans la commune de Méry-sur-Oise (en Val d’Oise) entre le 3 et le 5 mars.

Pour faire le point scientifique sur le virus et l’épidémie, vous informer et répondre à vos interrogations, les Entretiens Médicaux d’Enghien ont organisé le 3 mars une Soirée spéciale, à l’auditorium des Thermes d’Enghien-les-Bains avec la présence du Pr François Bricaire, infectiologue, membre de l’Académie de Médecine, et Pr Philippe Casassus professeur de thérapeutique.

Je vous propose interviews et extraits du Colloque auquel j’ai assisté, présenté par Jean-Claude Durousseaud Président des EME.

Ne cédez pas pour autant à la psychose MAIS soyez vigilants ! retrouvez cette émission en podcast sur le site idfm98.fr et sur eme-vo.com.

Plus d’infos pour vous tenir informés de l’évolution sur gouvernement.r/info-coronavirus et sur santepubliquefrance.fr

Si vous avez un doute (fièvre, toux, problèmes respiratoires) composez le 0 800 130 000.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.