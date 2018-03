​Entretien avec ​Marc Luyckx ​Ghisi​ né en 1942, ​qui ​est marié avec Isabelle de Fraipont et a 6 enfants. Il a eu trois vies. Il a d’abord fait un doctorat en théologie, grecque et russe comme prêtre catholique.

Il a ensuite fait partie de la fameuse « Cellule de Prospective » de la Commission européenne, créée par Jacques Delors, où il s’occupa des questions de philosophie, d’histoire, de sociologie, dans l’hypothèse d’un changement de société, accéléré par l’immatérialisation de l’économie mondiale (société de la connaissance).

Dans la troisième phase de sa vie il a été doyen puis vice-Président de la « Cotrugli Business school » à Zagreb et Belgrade. Il a publié en Français, Anglais, Italien, Allemand. Il a été aussi Vice-Président du groupe des conseillers d’Auroville, Inde du Sud. Autour de son ouvrage : Surgissement d’un nouveau monde : valeurs, vision, économie , politique…tout change.

La rationalité moderne, l’approche patriarcale et le capitalisme industriel ne sont plus capables de répondre ni au problème de notre survie, ni aux problèmes sociaux et démographiques. Le changement de civilisation qui en découle touche aux aspects les plus profonds de nos vies (relation homme-femme, la sacré, le statut de la raison et de la science, la conscience du temps, de l’espace, du bonheur..

En même temps, c’est l’architecture souterraine de la manière de vivre « moderne » qui est en crise.