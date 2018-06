Suspense et mystère au coeur de Bulles & Polar

Hitchcock, Agatha Christie : des légendes qui inspirent les scénaristes de BD Patrick Weber et Nicolas Pitz. Le romancier Philippe Hauret, quant à lui nous enserre dans un roman noir et sociétal…Laissez-vous porter par ces conteurs d’histoire !

Nicolas Pitz pour la BD la bobine d’Alfred aux éditions Rue de Sèvres

Un jeune garçon exilé à Los Angeles, se retrouve par hasard sur le tournage d’un film secret d’Alfred Hitchcock. Le rêve va bientôt tourner au film d’espionnage….

La Bobine d’Alfred est à l’origine un roman . L’adaptation en bande dessinée est réalisée par son auteur, Malika Ferdjoukh, fan absolue de Hitchcock . On croise ici aussi bien des personnages historiques, comme Hitchcock et un Franck Sinatra amateur de courses, que des personnages fictifs, logiquement les plus proches de l’action. Ainsi, Lina Lamont, star du muet, est l’insupportable blonde à la voix de fausset dans Singing in the rain…

Patrick Weber pour la BD Sang de Sein aux éditions Vents d’Ouest

Suite à son dernier best-seller, le très médiatique écrivain Brieg Mahé a pour ambition d’écrire le roman policier ultime. Un huis clos à énigmes si bien ficelé qu’il en ferait pâlir Agatha Christie elle-même ! Et quel plus beau décor pour cela que le mythique phare d’Ar-Men sur l’île de Sein en Bretagne ?

Pour aller encore plus loin et afin de stimuler sa créativité, Mahé va même tenter une expérience unique : inviter 5 personnalités dans ce lieu et les faire vivre dans les conditions du roman qu’il s’apprête à écrire. Il n’imagine pas que la réalité va malheureusement dépasser la fiction…

Philippe Hauret pour le roman noir Je suis un guépard aux éditions Jigal Polar

Le jour, Lino, employé anonyme d’une grosse boîte, trime sans passion au 37e étage d’une tour parisienne. La nuit, dans son studio miteux, il cogite, désespère, noircit des pages blanches et se rêve écrivain…

Un peu plus loin, Jessica arpente les rues, fait la manche et lutte chaque jour pour survivre. Deux âmes perdues qui ne vont pas tarder à se télescoper et tenter de s’apprivoiser, entre désir, scrupule, débrouille et désillusion…

Jusqu’au jour où Jessica fait la connaissance de Melvin, un jeune et riche businessman qui s’ennuie ferme au bras de la somptueuse Charlène. Deux univers vont alors s’entremêler pour le meilleur et surtout pour le pire…