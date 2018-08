Svami Prajnanpad, un Maître contemporain

Entretien avec ​Colette Roumanoff, ​Diplômée de Sciences po et licenciée en droit. En 1967 elle fait son premier voyage en Inde avec son époux Daniel Roumanoff. Daniel Roumanoff, auteur français, à la fin de ses études à HEC, à la faculté de droit et à l’Ecole des langues orientales, il part en Inde à la recherche d’un Maître, il séjourne auprès Ma Ananda Mayee, de Swâmi Ramdas et finalement de Swâmi Prajnanpad. Son journal de voyage a été publié sous le titre « Candide au pays des gurus » (1990).

A son retour, après avoir étudié le sanskrit à la Sorbonne, il obtient un diplôme à l’école pratique des Hautes études en 1965. En 1986 il présente une thèse de doctorat à la Sorbonne, publiée sous le titre « Svami Prajnanpad , un maitre contemporain ».

Voulant transmettre et faire partager l’enseignement qu’il a reçu, il consacre alors son temps à la traduction et publication des entretiens et des lettres des autres disciples de son maître.

En 2006, Daniel Roumanoff a été diagnostiqué « Alzheimer ».

En 2009 pour changer l’approche et l’image de la maladie d’Alzheimer, elle crée avec sa fille Valérie, le site Alzheimer Autrement.

Le thème : Svâmi Prajñânpad, un Maître contemporain.

Svâmi Prajñânpad, né le 8 février 1891 à Chinsurah dans le Bengale-Occidental et mort le 5 septembre 1974 à l’ashram de Channa, est un guru hindou connu en France pour avoir été le maître spirituel d’Arnaud Desjardins et de Daniel Roumanoff.