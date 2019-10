Sylvie Beljanski, fille de Monique et Mirko Beljanski.

Avocate admise au barreau de Paris, elle vit désormais à New York et est la fondatrice de la Fondation Beljanski.

Après avoir brièvement replacé l’affaire Beljanski dans son contexte historique en France, le livre se concentre sur l’aventure tant humaine que scientifique de la reprise de la recherche aux Etats-Unis.

23 ans après la mise à sac du laboratoire de Mirko Beljanski par les forces du GIGN pour mettre fin à des recherches « controversées », la validation est là. Les publications scientifiques par plusieurs grandes universités américaines viennent apporter une réponse à la question : a-t-on essayé de détruire par la force une réponse sérieuse au problème du cancer ?

Il est temps d’admettre que des solutions naturelles puissent être rigoureusement étudiées et offrir des options thérapeutiques intéressantes, n’en déplaise à toute une industrie pharmaceutique qui veut qu’ «efficacité» et «molécule synthétique brevetable» aillent nécessairement de pair.

Le livre est écrit à la première personne par Sylvie Beljanski, la fille de Monique et Mirko Beljanski, fondatrice à New York de la Fondation Beljanski, pour poursuivre le programme de recherche. Elle raconte comment, bien que rien ne l’ait préparée à reprendre le flambeau, son indignation devant la destruction brutale d’un savoir et d’un homme l’a conduite à embrasser cette cause.

Elle emmène le lecteur dans sa propre quête, partageant ses émotions et ses doutes, mais aussi son besoin de comprendre, sa soif d’explications tant scientifiques qu’historiques. Les concepts de Mirko Beljanski, la notion de déstabilisation progressive de l’ADN comme cause du cancer, et les solutions que cette vision apportent, deviennent finalement accessibles à tous lecteurs, même sans formation scientifique.

Une histoire vraie, qui se lit comme un roman, et délivre au fil des pages une information qui peut vous sauver la vie.Un fait peu connu mais non des moindres est que François Mitterrand utilisa les produits Beljanski et lui permirent de finir son mandat de président de la République.