Tchaïkovsky, l’âme russe de l’époque romantique

Le temps fort de cette ballade musicale est la diffusion de l’ ouverture solennelle 1812 de Tchaïkovsky qui jouit encore d’une grande popularité ; cette oeuvre qui évoque les évènements militaires de 1812 qui virent la défaite des troupes napoléoniennes face aux armées russes fut écrite par Tchaïkovsky sur commande en vue de l’exposition universelle de Moscou de 1882.

Pourtant, l’énorme orchestre qu’il utilise est un hommage à la nation. La bruyante bataille musicale dresse un tableau de la victoire de la Russie sur Napoléon, valorisé par les 2 thèmes opposants les deux patries : on entend ainsi des rappels de la Marseillaise et deux thèmes de chansons populaires qui aboutissent à l’hymne Dieu sauve le tsar.

A l’origine et lors des premières représentations, étaient utilisés de véritables pistolets et canons, et de grandes cloches sonnaient. L’introduction du choeur est implorante, suivie de la description de la bataille.

Puis, le violoniste russe Andrey Baranov et sa soeur la pianiste Maria Baranova s’expriment dans la Valse-Scherzo op.34 extraite de l’album The Golden Violin paru sous le label Muso, suivi de la Sérénade pour cordes op.48, une oeuvre charmante et populaire interprétée par l’orchestre de Chambre de Berlin dirigé par Peter Woblert. Ensuite le 3ème mouvement de la 4ème symphonie joué par la célèbre pianiste Martha Argerich et Charles Dutoit à la direction du Royal Philharmonic Orchestra.

Enfin, le 2ème mouvement du Concerto pour violon op.35 par le violoniste Nathan Milstein et Claudio Abbado dirige l’orchestre philharmonique de Vienne, et extrait de l’album The Golden Violin paru sous le label Muso, le virevoltant Scherzo extrait de Souvenir d’un lieu cher interprété à nouveau par le violoniste virtuose russe Andrey Baranov et au piano Maria Baranova.

Présenté par Bernard Ventre.