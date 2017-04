Je te le le Marie Paule Belle Ecoute l’amour Tani Scala

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes, avec leur histoire. Parmi les chansons très connues, Je te le le par Marie Paule Belle, et une histoire de la vie de Tani scala, l’un des plus célèbres orchestres de tangos avec l’un de ses airs de tango, Ecoute l’amour, etc.

Avec aussi la chanson de Mireille Mathieu, Danse la France, l’histoire de la vie de Réjane avec un boléro Viens viens, etc.

Et participez en direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11 h.

Présentation d’Ignace Rak.