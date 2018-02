Technologie avancée en dépistage du cancer, Cures thermales, Cuisine iodée…

Plusieurs thèmes seront abordés.

A l’occasion de la Journée Mondiale du Cancer, une avancée médicale majeure en imagerie basée sur une banque de données : la technologie Intelligence Artificielle Sophia Genetics, unique au monde compétente en génomique et radiomique, qui pourra prédire l’évolution d’une tumeur et ainsi combattre plus efficacement le cancer. Le patient pourra être mieux suivi avec un traitement personnalisé.

Avec Thierry Colin, mathématicien français, chercheur à l’INRIA (Institut de Recherche en Sciences du Numérique) qui apporte son expertise en modélisation numérique en radiologie.

La prévention du vieillissement et le bien-vieillir aux Thermes de Balaruc-les-Bains, un établissement moderne, à l’écoute des attentes et des besoins de ses clients, avec une interview de Nathalie Raffort, directrice du développement médico-thermal, en live du Salon des Thermalies, qui vient de se tenir à Paris.

Elle nous parlera d’une étude dont l’objectif est de mettre en place un programme d’Education Thérapeutique du Patient (par exemple prévenir les chutes, mieux s’alimenter, activité physique ludique comme le tango).

Cures ORL aux Thermes d’Enghien-les-Bains, 1er Centre thermal d’Ile-de-France dont les eaux très riches en sulfures possède des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, immunostimulantes et antiallergiques : en cure conventionnée de 18 jours prise en charge par l’Assurance Maladie, ou cure libre courte (une ou deux semaines) en pathologies respiratoires, en parodontologie et rééducation de la voix. Un thermalisme urbain dont les soins se déroulent de 9h à 13h.

Thermes d’Enghien-les-Bains 38 rue de Malleville, à 15mn de Paris. Renseignements au 01 39 34 10 57.

Un livre : La cuisine iodée des chefs de l’association Thalasso Bretagne aux éditions Ouest France.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.