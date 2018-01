Pour terminer l’hiver en bonne santé que faire ?

Doit on prendre des oligo éléments ? Le Dr Senninger micro nutritionniste nous le dira. Et si on faisait de la chromatothérapie avec le Dr Spido ? Ou encore faire une cure de plante chinoise l’astragale avec le Dr Sonntag.

Mais attention aux dangers ménagers, avec le Dr Szapiro. Et pourquoi pas faire un stage de lutherie à Beauvais et repartir après avoir fabriqué son instrument.

Bonne écoute.