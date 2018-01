Une tête d’affiche : la pianiste Ludmila Berlinskaïa

Artiste émérite de Russie, Ludmila Berlinskaïa a joué sur les scènes les plus prestigieuses du monde. Chambriste recherchée, elle compte parmi ses partenaires des musiciens exceptionnels tels Rostropovitch, Bashmet, Kniazev, Meyer, Caussé et Gauthier Capuçon. Elle fut la partenaire privilégiée du Quatuor Borodine et joua à quatre mains avec Richter.

Elle donnera un récital à la salle Gaveau à Paris le vendredi 2 février à 20h30 à l’occasion de la parution de son nouveau CD consacré à des œuvres de Beethoven, Medtner, Schumann et Ravel.

Présenté par Christophe Gravereaux.