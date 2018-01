The Golden Violin : Andrey Baranov, violoniste russe

Le disque du jour, c’est celui du violoniste russe Andrey Baranov qui a remporté en 2012 le concours Reine Elisabeth de violon à Bruxelles.

Pour son 1er disque soliste intitulé The Golden Violin, Andrey Baranov explore un large répertoire cosmopolite de plusieurs siècles qu’il partage avec sa sœur, la pianiste Maria Baranova.

Sous le label Muso et distribué par Harmonia Mundi, ce disque rassemble des compositeurs italiens, russes et français comme Tartini, Paganini, Tchaikovski, Rachmaninov, Ravel et Debussy.et sera disponible en France le 26 janvier 2018.

Cette Balade musicale relate également Piano campus 2018 l’évènement musical du Val-d’Oise qui se déroule à Pontoise du 13 janvier au 11 février avec le concours international. IDFM Radio Enghien vous invite à découvrir Elizaveta Ivanova, Piano Campus d’or 2011 et Béatrice Magnani, Piano Campus d’or 2010.

Après avoir entendu en fin d’émission, le violoniste Andrey Baranov jouer Vocalise de Rachmaninov, ce sera au tour du pianiste Vittorio Forte qui interprètera la même Vocalise, afin de nous rappeler sa venue au Festival Balade musicale organisé par IDFM Radio Enghien les 6, 7, et 8 avril à l’Église Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains

Présenté par Bernard Ventre.