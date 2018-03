Le thermalisme à Dax

Premier pôle thermal de France, l’agglomération de Dax est une référence européenne en rhumatologie et phlébologie avec ses 16 établissements thermaux et un hôpital thermal qui partagent la même exigence de qualité et de savoir-faire.

Ses célèbres boues ont largement contribué à sa renommée. On parle ici de peloïde, résultat d’un procédé novateur unique au monde qui reproduit les conditions de la maturation naturelle. Produit naturel, il est constitué du limon du fleuve Adour, de l’eau hyperthermale chaude de Dax (chargée en soufre et en calcium) et d’algue bleue (ou cyanobactérie). Il est conditionné en sachets de 10 kg et livré sur votre lieu de cure.

Lors de votre cure, ce mélange est appliqué à même votre peau entre 38° à 42°C sur les articulations douloureuses (selon la prescription médicale) dans le soin « Pélothérapie » d’une durée de 15mn : effet antalgique et anti-inflammatoire assuré ! Mobilité articulaire améliorée !

Avec Sébastien Carpentier, Président des Thermes by Jean Nouvel et de Hélène Lapeyre, guide-conférencière à l’OT de Dax pour le Centre de Production du peloïde Terdax®.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.