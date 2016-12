Les thermes de Rochefort

Ville au passé maritime intense de plus de 350 ans, baignée par le climat vivifiant de la Charente-Maritime, Rochefort est, de nos jours, une cité thermale élégante où règne la douceur de vivre. La proximité des plages, ses trésors d’art et d’histoire, les hauts sites culturels de son Arsenal, son beau marché de terroir, en font un lieu idéal pour suivre sa cure thermale.

La qualité de ses eaux thermales et des soins dispensés font de Rochefort la 7ème ville thermale de France avec 17 000 curistes par an, accueillant adultes, enfants et les personnes à mobilité réduite.

Au cours de l’émission en direct avec le Directeur des Thermes, M. Frédéric Pélestor, vous découvrirez l’origine et les propriétés de ses eaux sulfatées, qui sont des plus minéralisées et oligo-polymétalliques de France à l’action anti-inflammatoire, anti-exsudative et cicatrisante, et les pathologies traitées : rhumatologie, phlébologie, dermatologie, affections des muqueuses bucco-linguales. La station offre quatre orientations thérapeutiques conventionnées par l’Assurance Maladie sur prescription d’un médecin.

Que faire après les soins ? De nombreuses balades nature terre et mer, flâneries, et lieux de visite vous attendent. Vous entendrez M. Denis Roland, Conservateur du Musée de la Marine et de l’Ecole de Médecine Navale. Puis, à bord de la frégate mythique Hermione, Marine de Villartay, Chargée de mission, vous présentera les atouts d’une visite à bord. Plus d’informations les sites de Rocheford

Présentée par Marie-Françoise Souchet.