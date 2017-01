Tiemoko présente la MIXTIEM K7

Ce soir, je reçois Tiemoko pour papoter de sa MIXTIEM K7.

Tiemo qui ? Tiemoko respire le rap groove et la bonne humeur ! Doté d’une incroyable prestance scénique et d’une belle signature vocale, le studio et la scène sont ses playground.

#LAMIXTIEM

C’est une mixtape concept qui sera présentée sous forme originale de K7 audio, pour revenir aux fondamentaux. Pas de panique, il y aura aussi un format digital pour te permettre de circuler librement en zone rurale et urbaine.

Un projet éclectique en termes de musique, de thématiques affrontées, et de rythmique hip-hop futuriste et soulistique avec des producteurs talentueux tel que Kaytranada de Canada, Tagi aka Sly Johnson de Saïan Supa Crew, Abraham Lilson, Phalo Pantoja, Freecky, Sheety, Mister Bibal, Phonk Sycke. C’est de la fraîcheur au service du groove.

A propos

Tiemoko, un artiste rap groove débordant de fraîcheur ! Son style organique et jazzy lui permet d’être à l’aise aussi bien sur des tracks festifs que sur des tracks plus conscients, avec une touche d’humour jamais bien loin.

Entre les terrains de basket, la boulangerie où il a travaillé pendant 10 ans, et les agences de mannequins, il continue à décrire, avec humour et conviction, son quotidien, loin des clichés du rap véhiculés par les médias. Une cool attitude revendiquée et totalement assumée, j’extirpe des bonnes ondes en quantités car nos actes résonnent à jamais dans l’éternité, qui lui a permis de gravir de nombreuses scènes à Paris et en Île-de-France.

Venez dunker cette #MIXTIEM avec moi et jumpons pour le #NEXTLEVEL ensemble !