Tout sur les tiques Part 1. et Emprunte mon toutou : un site novateur

David Pelois, vétérinaire de la clinique Amivet de Paris, répond à mes questions concernant les pathologies transmises par les tiques.

Zoom sur la symptomatologie, les traitements et la prévention. Adoptons les bons gestes pour protéger nos animaux et leur santé. Plus d’informations sur le site de la clinique ou leur Facebook.

Entretien avec Thibaut Pfeiffer, co fondateur de la plate forme Empruntemontoutou.com dédiée à l’épanouissement du chien.

Si vous cherchez une nounou, un ange-gardien pour votre toutou, le temps d’une promenade, d’un weekend ou plus. Et vous, si vous aimez les chiens au point de devenir un tonton ou tata, alors ce site est pour vous !