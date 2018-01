Tosca, opéra en 3 actes de Puccini, 2ème partie

L’action se déroule à Rome en Juin 1800. Les troupes françaises ont instauré deux ans plus tôt une « république romaine », mais le roi d’Italie Ferdinand 1er des Deux-Siciles, aidé en cela des anglais, reprend la ville l’année suivante ; le baron Scarpia est chargé de mettre sur pied une police secrète. C’est sur cette toile de fond que se joue l’action de l’opéra.

Le peintre Mario Cavaradossi vient en aide à un prisonnier politique en fuite, César Angelotti, ancien consul de la république, activement recherché par Scarpia, redoutable chef de la police traquant tous les partisans de la liberté. Ce geste de Cavaradossi va avoir de terribles conséquences, car Scarpia, faux dévot sans scrupule, convoite depuis longtemps la maîtresse du peintre, la belle cantatrice Floria Tosca.

Ce manipulateur sadique utilisera la jalousie de la cantatrice pour réincarcérer Angelotti, perdre Cavaradossi et la posséder enfin. Tosca sera le jouet des désirs et de la cruauté de l’implacable Scarpia jusqu’à l’instant où elle aura le courage de le poignarder pour se soustraire à un odieux chantage. Jusqu’au bout, Tosca pensera s’échapper avec Mario de cet univers de terreur, mais la mort les rattrapera de la manière la plus cruelle.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Maïthé et Bernard Ventre.