Aujourd’hui je reçois Sylvie Delanoue pour parler du thème de son livre « Tous les enfants sont différents » : et nous allons voir comment favoriser ces différences.

Sylvie Delanoue est thérapeute spécialisée dans les fascias. Elle a fait des recherches autour du développement de l’enfant et plus spécifiquement de mettre en lumière le lien entre la vie prénatale et la vie terrestre.

Elle vient de sortir un livre aux éditions Leducs « Tous les enfants sont différents- 7 étapes clés de la croissance ».