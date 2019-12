Trésors de la Danse avec les grands classiques

Si Johan Strauss fut surnommé le roi de la Valse, nombreux sont les compositeurs qui s’inspirèrent des valse viennoises comme Chostakovitch, Tchaïkovsky, Prokoviev, Glazounov.

Au menu de cette émission : les célèbres valses de la suite n°1 et 2 suivies de la Valse Lyrique de Chostakovitch, puis des extraits de la Veuve Joyeuse de Franz Lehar, La Vie Parisienne, La Grande Duchesse de Gérolstein, les Contes d’Hoffmann, la Périchole, d’Offenbach, Roméo et Juliette de Gounod, Frédéric Chopin et ses valses et Eugène Onéguine de Tchaïkovsky.

Présenté par Bernard Ventre.