Trésors de la Danse – l’ambiance des salons viennois

Avec La Symphonie du Marais nous partons à la découverte d’un répertoire méconnu avec une valse intitulée Walzer op.47 de Klingenbrunner pour scakan et quatuor à cordes qui nous ramène à l’ambiance des salons viennois du début du 19ème siècle.

Entre 1880 et 1900, les bals, fêtes, cafés concerts se multipliaient.

On se pressait autour des kiosques à musique et où le piccolo prenait une partie considérable dans l’orchestre. On y dansait la valse à deux temps, à trois temps, la mazurka et la polka comme Piccolo-Polka d’Eugène Damaré interprétée par Jean-Louis Beaumadier.

Au menu de cette émission, La Valse-Scherzo de Tchaïkovsky au caractère bondissant et joyeux par un grand virtuose, le violoniste russe, Andrey Baranov, mais aussi Valse sentimentale de Tchaïkovsky par le pianiste Vassilis Varvaresos suivie de la Dance of the Rebbitzen et La Danse Hébraïque qui réunissent la pianiste Evelyne Cohen et le violoniste Benjamin Ducasse.

Il vous est proposé d’entendre un quatuor de saxophones inédits, qui devient un quintette avec l’accordéoniste Marcel Azzola en vous offrant Swing Valse de Gus Viseur et Pierre Ferret, une modernité musicale. Tchaïkovsky nous revient avec La Valse extraite de l’opéra Eugène Onéguine et extraite de Scènes de ballet une autre Valse d’Alexandre Glazounov.

Présenté par Bernard Ventre.