Trois disques : Anna Kazian-Emmanuelle Swiercz-Lamoure et Damien Ventula

La soprano Anna Kazyan vient d’enregistrer le disque Handel, Shades of love sous le label Little Tribecca/Evidence classic. Elle y interprète des cantates composées par Handel lors de son séjour en Italie. Anna Kazian bouleversante, fait revivre avec passion les personnages féminins dont Lucrèce est ici le plus parfait modèle.

Chopin/Valses est le titre de l’album que nous offre la pianiste Emmanuelle Swiercz-Lamoure qui y interprète 20 valses : les intégrales. Chopin nous inviterait-il à danser des rondes ? La valse en la mineur op.posth est-elle la dernière, poignante comme un arc en ciel. Emmanuelle Swiercz y répond par son interprétation à la fois sensible et mélancolique.

Damien Ventula est un violoncelliste d’origine toulousaine, Avec le pianiste Nicolas Bringuier, Damien Ventula a enregistré en 2014, à l’Église Saint-Pierre des Cuisines de Toulouse un album intitulé Gabriel Fauré/oeuvres pour violoncelle et piano, distribué par Harmonia Mundi. Le 18 novembre dernier, il créait Salle Wagram à Paris le Concerto pour Violoncelle avec l’Orchestre Colonne sous la direction de Laurent Petitgirard

Présenté par Bernard Ventre.