Trois temps forts à Enghien-les-Bains

Pour la 1ère fois en France et à Enghien-les-Bains, des master-class de piano vont permettre à 21 jeunes pianistes issus des 21 principaux Conservatoires de région de participer gratuitement à un enseignement de haut niveau assuré par des concertistes internationalement reconnus.

Organisée par Jean-François Mazelier, cette master-class de piano a eu lieu pour la 1ère session à l’auditorium de l’école de musique d’Enghien les 18 et 19 mars. Claire-Marie Leguay avait été invitée à prodiguer ses conseils à 7 participants.

Deux autres sessions suivront les 24 et 25 juin avec Pascal Amoyel, puis les 9 et 10 décembre 2017 avec Claire Désert.

idFM Radio Enghien était présent lors de la master-class et vous rapporte l’enregistrement réalisé dimanche 19 mars où Sato Ryushiro du CRR de Bordeaux interprétait le 1er MVT de la Sonate n°3 de Beethoven.

Carlo-José Seno est prêtre mais aussi un pianiste italien né en 1958. En 1983, il ressent un appel qui l’amène jusqu’à la prêtrise. Après avoir servi à Milan, il vit aujourd’hui une expérience à la citadelle de Loppiano en Toscane avec le Mouvement des Focolari, centre de formation et de spiritualité ouvert aux catholiques, aux autres Chrétiens ou issus d’autres religions et aux agnostiques.

Lors du concert au Temple Protestant d’Enghien-les-Bains le 19 mars, Don Carlo-Josè Seno, personnage très charismatique interprétait des pièces de Frédéric Chopin où il apportait un témoignage de sa propre histoire.

Il s’exprime au micro de idFM Radio Enghien. Carlo-Josè Seno conjugue musique et spiritualité et nous interprète l’Avé Maria de Gounod , la superbe étude op.25 N°11 et la Polonaise en la bémol majeur op.53 de Frédéric Chopin que idFM Radio Enghien a enregistré en live.

La Semaine Cubaine à Enghien-les-Bains du 28 mars au 1er avril.

Le Centre des Arts et l’école de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains vous invitent à voyager en Amérique latine en compagnie du quatuor José Maria Vitier, lui-même compositeur et pianiste cubain.

C’est l’occasion d’un travail collaboratif entre le Centre des Arts et les élèves de l’Ecole de Musique et de Danse avec une restitution de travaux.

Dominique Roland, directeur du Centre des Arts, invité de Ballade Musicale, nous promet avec cette semaine cubaine un vrai dépaysement. Il nous dresse un programme très rythmé : cinéma, conférence sur la musique et danse française à Cuba, concert des élèves de l’Ecole Nationale de la Havane et concert du quatuor José Maria Vitier auquel s’ajoute du 30 mars au 5 avril l’exposition Offrandes de Silvia Rodriguez Rivers à la Maison de l’Unesco.

Réservations :01 30 10 85 59 www.cda95.fr

présentation : Bernard Ventre