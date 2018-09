Trompettiste Virtuose Précurseur du Jazz

Louis Armstrong tient un rôle capital dans l’histoire de la musique. C’est lui qui invente et popularise le jazz tel que nous le connaissons aujourd’hui. Trompettiste virtuose et chanteur à la voix si particulière, il est le premier véritable soliste improvisateur à se mettre au premier plan.

Devenu une véritable star, Louis Armstrong tourne dans de nombreux films et se produit dans de nombreux pays sous l’égide du département d’Etat américain comme ambassadeur culturel. Il collabore avec Ella Fitzgerald sur trois albums. En raison de son âge, il se produit de plus en plus en tant que chanteur. C’est à cette époque qu’il enregistre ses chansons les plus fameuses Hello Dolly en 1964 et What a wonderful world en 1967.

Extrait : France Musique.