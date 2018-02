Trophées Pet Friendly à la Française : Copains pour toujours partout

Si comme moi et 47% des Français vous partagez une passion et votre vie avec un animal familier, vous serez touchés et enthousiasmés par L’initiative des Trophées pet Friendly à la Française.

Lancés par Christine His à la tête du Club Oscar.

Les trophées récompensent les entrepreneurs, entreprises, infrastructures touristiques et établissements seniors qui favorisent dans leurs locaux l’intégration des animaux de compagnie.

A poils, à plumes, à écailles !

Vous avez jusqu’au 30 avril pour proposer votre candidature au prochain concours !

Comme l’a fait l’an passé, Fidanimo l’assurance mutuelle santé des animaux de compagnie.

Bien entendu les collaborateurs de Fidanimo viennent avec Milou, Tigrou et Panpan…Y a de la joie au bureau !

Mes invités sont Christine His nommée précédemment, Omer Bourret : Dg et Mariam Bamba : chargée de communication de Fidanimo.