Ufologie : Le second tunnel du Bucegi

Daniel Hofnung, traducteur des livres de Radu Cinamar

Autour du troisième volume des livres de Radu Cinamar : A l’intérieur de la Terre – Le second tunnel du Bucegi.

Cezar (chef d’un service secret roumain et doté de capacités psy) et l’auteur réalisent plusieurs voyages à l’intérieur de la Terre, visitent plusieurs villes et civilisations intraterriennes établies à différents niveaux de vibration.

Ils utilisent pour cela l’installation technologique du mont Bucegi, mais aussi d’autres portes d’accès réparties à travers le monde. Le voyage se termine par la cité mythique de Shambala.

L’auteur explique de façon scientifique et avec de nombreux arguments cohérents, entendus pour la première fois dans la littérature, l’existence de la Terre creuse et de son soleil intérieur.

Les points d’accès par les pôles existent bel et bien, mais pas sur un plan physique.