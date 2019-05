Ulla ou l’Effacement avec Andreas Becker

Andreas Becker, né en 1962 à Hambourg, est un romancier français, d’origine allemande, vivant en France depuis 1991 et à Paris depuis plusieurs années. Après des études de philosophie et d’histoire en Allemagne, Andréas Becker arrive à Lyon en 1991, où il découvre la langue française, et décide de s’établir. Il devient professeur d’allemand, puis traducteur de romans de gare, avant d’entamer une carrière commerciale.

Il se consacre entièrement à l’écriture – et au dessin – depuis 2015. Il est depuis 2015 président du Comité pour les écrivains persécutés au sein du PEN Club français (Organisation connue aujourd’hui sous le nom de PEN International a vu le jour à Londres, au Royaume-Uni, en 1921. Ce nom a été conçu à partir d’un acronyme : « poètes, essayistes, romanciers (novelists en anglais) » (plus tard élargi aux « poètes, dramaturges, éditeurs, essayistes, romanciers »).

Depuis plus de neuf décennies, elle est maintenant une organisation réellement internationale, regroupant un vaste éventail de cultures et de langues, si bien qu’aujourd’hui la vaste majorité des 146 centres de PEN International proviennent de l’extérieur de l’Europe.

Autour de sa dernière publication : Ulla ou l’Effacement

Lentement, une femme s’efface devant le monde. Autour d’elle, les silences, les absences, une clarté presque insoutenable, les paysages vides du Nord de l’Allemagne. Elle s’allonge sur un canapé, chez elle, dans son salon ; seuls l’alcool et les médicaments la font encore bouger. Le médecin est formel, la mort approche par cirrhose du foie.

Andréas Becker accompagne la malade d’une langue ciselée et tendre, d’une langue qui cherche constamment à dire ce qui est encore exprimable quand la vie s’en va, mais quand l’amour se tisse.

Malgré la tristesse de la mort se crée ainsi une espérance dans ce qui restera et que Becker nomme alors ça. Ça, c’est Ulla.