Un après-midi musical autour d’un hommage

Au programme de cette émission :

La présentation de l’album Chic à la française du trio Atanassov chez Paraty avec des oeuvres de Debussy, Hersant, Ravel. La sortie par le label Analecta de Ballades et impromptus de Chopin qui est le 5ème album du pianiste Charles Richard-Hamelin.

Un événement : l’album de Tango, Milonga, Vals par le jeune baryton d’opéra argentin Nahuel Di Piero qui interprète le chant des ses racines avec ses amis guitaristes, Diego Trosman à la guitarron, Ciro Pérez, Rudi Flores et Tomas Bordalejo.

La pianiste Marie-Josèphe Jude dans un nocturne émouvant, de Chopin, extrait de son album au 26 nocturnes,un intégral au label Lyrinx enregistré au Théâtre National de Marseille/ La Criée.

La violoniste Eléonore Darmon et le pianiste Antoine De Grolée ont élaboré un album au titre original de Tea Time où ils nous font déguster des danses, des mélodies des romances, de belles gourmandises de Kreisler, Paganini, Tchaïkovski, de Falla, Bartok, Fauré, et Massenet que l’on peut déjà découvrir ici.

“La Méditation de Thaïs” pour violon et piano de Massenet précède un hommage rendu à Marcel, un ami de idFM Radio Enghien, qui enfant de la Castagniccia, menuisier et ébéniste, avait une passion, le chant aussi bien lyrique que les chansons traditionnelles de l’Ile de Beauté comme U Batellu qui passa enregistré voici quelques mois à Bastia.

Ses amis Augustin Planet,compositeur et chanteur et Pierre Agostini, pianiste, lui dédient un poème plein de douceur et de tendresse.

Présenté par Marie Thérèse Pfeiffer et Bernard Ventre.