Un avant et après virus, oui, mais pendant, on fait quoi ?

Un journal un peu spécial virus aidant.

D’abord et comme d’habitude, les conseils du Dr Szapiro : comment couche-ton les enfants et beaucoup d’autres conseils. Puis une interview exclusive de François Couplan, ethno botaniste et auteur du livre Ce que les plantes ont à nous dire, aux éditions Les liens qui libèrent.

Une vraie philosophie de vie à partir de l’exemple tiré des plantes. A ne pas rater c’est édifiant et tellement humain.

Enfin, les conseils santé que l’on attend tous du Dr Sonntag, pharmacien à Nancy sur les moyens naturels de lutte contre les virus. A ne pas manquer non plus.

Un beau journal instructif et…utile, merci de votre écoute.

Dr J Labescat.