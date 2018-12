Un bel ouvrage, Saint-Gratien au fil du temps

Saint-Gratien, commune du Val-d’Oise de 20.000 habitants, située pour partie au bord du Lac d’Enghien, en un point bas de la Vallée de Montmorency, a connu une grande transformation urbain dans la deuxième moitié du XXeme siècle tout en conservant un patrimoine immobilier et environnemental de grande qualité.

Avec 260 pages et plus de 400 illustrations, Saint-Gratien au Fil du temps, vous invite à découvrir et surtout à redécouvrir, une ville riche de ses personnages illustres ou tombés dans l’oubli, et de ses monuments classés ou plus modestes qui font la richesse de son patrimoine local, et explique les fondements historiques de son identité d’aujourd’hui.

Les chapitres de cet ouvrage racontent chronologiquement l’histoire de son territoire de la commune au fil des siècles. Grâce au travail de mémoire des membres de l’association Aimons Saint-Gratien en Val-d’Oise, aux visites des archives, tant municipales que départementales, et aux contacts fructueux avec certains historiens de la vallée de Montmorency, le lecteur découvrira plusieurs aspects inconnus du passé de Saint-Gratien, telle la présence possible d’un château médiéval.

S’appuyant systématiquement sur des sources fiables et référencées, ce livre revient aussi sur toutes les légendes qui courent autour des origines lointaines de la commune, en confirmant certaines et en rejetant d’autres.

En résumé, ce livre, alliant histoire et patrimoine, photos récentes et documents d’archives, a pour vocation à servir de guide et de référence aussi bien aux Gratiennois pour redécouvrir leur ville qu’aux amateurs d’histoire, qui ne pourront plus désormais venir à Saint-Gratien par hasard.

François Scellier, ancien député du Val-d’Oise, président honoraire du Conseil départemental, Maire honoraire de Saint-Gratien est fier d’être Gratiennois comme l’est aussi Julien Bachard, jeune et nouveau Maire de Saint-Gratien, ont tous deux préfacé ce bel ouvrage Saint-Gratien au fil du temps, des origines à la fin du XXeme siècle.

François Paget, notre invité, est Président de l’association Aimons Saint-Gratien en Val-d’Oise depuis sa création et secrétaire Général de Valmorency (association pour la promotion de l’histoire et du patrimoine de la Vallée de Montmorency) depuis 2012. Il est l’auteur de ce magnifique ouvrage, fruit d’un long travail de recherche.par des bénévoles enthousiastes.

