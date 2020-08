Un compositeur oublié : Anton Rubinstein

Nous allons découvrir en Anton Rubinstein, un des plus brillants pianistes du 19ème siècle, mais aussi un compositeur oublié, malgré une écriture de pas moins de 20 opéras, des concertos pour piano et violoncelle, six symphonies, de nombreuses pièces pour piano, musique de chambre, sans compter diverses autres oeuvres, au nombre de 200.

Pour habiller la mémoire d’Anton Rubinstein, un enregistrement emblématique réalisé lors du concert pour la paix à Cannes en l’an 2000 : le 2ème mvt Andante du Concerto n°5 pour piano et orchestre par la pianiste Nathalia Romanenko avec l’orchestre de Cannes sous la direction de Philippe Bender.

Au programme de cette émission : la soprano Diana Damrau, le pianiste Dimitri Naïdish, la contralto Marie-Nicole Lemieux, le jeune pianiste étoile montante du piano Jean-Paul Gasparian et la soprano Géraldine Casey.

Présenté par Bernard Ventre.