Un dialogue entre clavecin et flûte et un disque

Marie van Rhijn enseigne le clavecin et la basse continue au CRR de Cergy-Pontoise, la didactique du clavecin au pôle sud 93 et l’accompagnement sur claviers anciens au CMA du 11ème arrondissement de Paris.

Sa discographie déjà riche de deux disques avec Dans les jardins d’Eurytus de Marais Marais et L’Inconstante d’Elisabeth Jacquet de La Guerre s’enrichi de l’album 3 sonates pour clavecin et flûte de Johann Christoph Friederich Bach.

Ayumi Sunazaki, flûtiste sur instruments modernes et anciens, actuellement enseignante au CRD de Montreuil et à Champlan, donne la réplique au clavecin de Marie van Rhijn.

Cela donne, notamment dans la Sonate en do majeur de Johann Christoph Friedrich Bach, un dialogue franc et joyeux. Cette complicité entre les deux instruments devient tendre et affectueuse dans l’andante amoroso qui évoque une scène d’opéra, interrompue par un menuet d’une réjouissance insolente.

La claveciniste Marie van Rhijn et la flûtiste Ayumi Sunazaki sont les invitées de cette émission.

Présenté par Bernard Ventre.