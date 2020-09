Un été avec Beethoven (11)

Le grand pianiste beethovenien Alfred Brendel et le chef britannique Simon Rattle à la tête de l’orchestre Philharmonique de Vienne proposent l’une des plus fameuses versions modernes du plus célèbre des concertos pour piano de Beethoven, le 5ème, L’Empereur.

Herbert von Karajan dirige le Philharmonique de Berlin dans l’Ouverture d’Egmont, l’une des dernières oeuvres de la période héroïque de Beethoven.

L’un des plus prestigieux trios du 20ème siècle, le trio Stern-Istomin-Rose interprète le Scherzo du Trio dit A l’Archiduc.

Présenté par Christophe Gravereaux.