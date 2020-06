Un été avec Beethoven (1ère émission)

idFM Radio Enghien vous propose une série d’émissions intitulées Un été avec Beethoven.

Au cours de cette première seront diffusés :

– Le 2ème Concerto pour piano dans une version de référence par le grand pianiste allemand Whilelm Kempf avec l’Orchestre

Philharmonique de Berlin sous la direction de Paul van Kempen.

– La 1 ère Sonate pour violoncelle et piano par les légendaires Mstislav Rostropovitch et Sviatoslav Ritcher (second mouvement)

– La Sonate Pathétique n°8 par l’un des plus grands pianistes Béthovéniens, Stefan Kovacevic.

Présenté par Christophe Gravereaux.