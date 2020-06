Un été avec Beethoven (4)

– La puissante et dramatique Sonate n° 17 La Tempête (1er mouvement) par le pianiste américain Richard Goode,

– Le 3ème Concerto pour piano et orchestre dans une version de grande classe, sous les doigts de Claudio Arrau et la baguette de Bernard Haitink dirigeant l’Orchestre du Royal Concertgeboouw d’Amsterdam,

– La fameuse Sonate à Kreutzer n° 9 pour violon et piano (2ème mouvement) dans l’enregistrement légendaire d’Arthur Grumiaux et Clara Haskil

Présenté par Christophe Gravereaux.