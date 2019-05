Un gros plan sur la sortie des nouveaux disques

Le quintette Aquilon vient de produire Saisons un album étonnant. C’est un choix qui mise sur une production physique restreinte et respectueuse de l’environnement : digipack en carton brut et papier recyclé, impression minimaliste, absence de cellophane et retour aux racines éthymologiques de la saison.

Faire revivre une grande tradition de la musique classique : la musique non écrite est avec l’album Illuminations la continuité du travail de recherche mené depuis le premier opus Résonances et élaboré autour de textes de musiques anciennes issues de notre répertoire occidental.

La communauté d’agglomération des 2 baies en Montreuillois (Pas-de-Calais) soutient l’ensemble Musica Nigella en l’ayant accompagné dans ce premier enregistrement consacré à l’oeuvre de Maurice Ravel, intitulé Ravel l’exotique, distribué par le label Klarthe.

On annonce la sortie de Praeludio qui est le troisième opus – le premier en solo – de Patrick Langot chez Klarthe Records. Créateur du Quintette Syntonia, soliste et chambriste à la discographie saluée par la presse, violoncelle solo de phalanges internationales, il nous livre un récital sur trois instruments réunissant l’Alpha et l’Oméga du Prélude pour violoncelle seul.

Pour conclure cette émission, idFM Radio Enghien vous propose de méditer à l’écoute de l’Ode à la France un poème de Louis Laloy, mis en musique par Claude Debussy, qui peint de façon dramatique l’exécution de Jeanne d’Arc et évoque ce faisant la France endeuillée et souffrante. Le choeur Fiat Cantus que dirige Thomas Tacquet exprime dans l’interprétation les sentiments d’une foule unie qui espère le retour à la paix.

