Un guérisseur russe à Paris

Marc Hamonic et Odile Gougy, tous deux thérapeutes au sein de l’association L.U.C.E Agapé, qui propose des conférences et ateliers autour des thérapies alternatives et de la spiritualité.

En collaboration avec l’association Conscience et les Éditions Saint-Germain-Morya de Montréal, éditeur des livres d’Arkady Petrov.

Autour de la venue d’Arkady Petrov, guérisseur Russe, pour sa première conférence parisienne et sa venue en Europe.

Les chercheurs russes Grigori Grabovoï et Arkcady Petrov sont des précurseurs dans la recherche sur les capacités créatrices (psychiques) de la conscience.

Arkady Petrov est le créateur d’un nouveau type d’enseignement reconnu à l’échelle internationale :

l’arbre de vie, qui fait appel aux capacités de gestion mentale de l’organisme pour guérir, restaurer et régénérer.

Le Dr. Arkady Petrov a ouvert il y a plus de 10 ans un centre de médecine alternative à Moscou qui a produit d’innombrables guérisons phénoménales.

La science moderne n’arrive toujours pas à comprendre comment cela est possible et continue à douter du sérieux déontologique de cette méthode peu cartésienne… et pourtant elle continue à faire des miracles.