Un hommage à Zorica Sentic, poète franco-yougoslave décédée en 2014

Zorica Sentic naquit en 1955, de parents serbes, à Skopje, capitale de ce qui était alors la République fédérée de Macédoine dans la cadre de la République fédérative socialiste de Yougoslavie.

La poète aimait à souligner qu’elle était née à deux cents mètres de la maison de sœur Teresa. Elle racontait aussi que, après la dislocation de son pays natal, elle avait du mal à ne plus se penser comme yougoslave, et à se dire ex-yougoslave ou encore seulement serbe.

D’ailleurs, elle ne renonça jamais à prôner la paix, la solidarité et la concorde entre les peuples, de même qu’elle n’hésitait pas à se définir comme « une Terrienne ».

Peu d’années après le tremblement de terre qui ravagea Skopje en 1963, les parents de Zorica Sentic partirent travailler en France et confièrent leur fille à ses grands-parents.

En 1967, alors qu’elle avait encore 11 ans, la petite vint rejoindre ses parents à Beauvais (Oise), où ils s’étaient installés. La poète poursuivit ses études en France, où elle vécut jusqu’à son décès dans la nuit du 4 au 5 mai 2014. Elle garda toutefois des liens profonds avec son pays d’origine, où elle alla en 2005 pour « réapprendre le serbe » et pour voir paraître son premier recueil dans cette langue.

Zorica Sentic racontait que, depuis toute petite, elle se plaisait à écrire des poèmes, ce qu’ensuite elle ne cessa jamais de faire. Elle écrivait en français et en serbe, mais aussi tenait-elle beaucoup à ce que ses poèmes fussent traduits dans différentes langues.

Pour cela, via internet, elle avait tissé un réseau d’ami.e.s poètes qu’elle sollicitait « sans engagement, s’ils en avaient le temps et l’envie » pour traduire plusieurs de ces poèmes. Ensuite, elle rassemblait les versions d’un même poème en plusieurs langues (français, serbe, anglais, espagnol, portugais, italien, catalan, macédonien, notamment, et parfois dans une vingtaine de langues) et les diffusait très largement par courriel.

Zorica Sentic avait un sens très développé de la solidarité et, dès qu’elle avait une possibilité de diffusion de sa poésie, par internet ou dans les autres médias, elle s’empressait de la partager avec ses ami.e.s poètes.

Au cours des dix années qui ont précédé son décès, elle mena avec entrain une action visant à créer des bibliothèques dans les petits villages de Serbie, en collaboration avec des enseignants et des organisations culturelles. Souvent elle partait chargée de valises pleines de livres qu’elle allait répandre dans des régions très reculées.

Cela l’enchantait et on la sentait heureuse quand elle envoyait des photos de ses rencontres et des inaugurations de ces lieux de culture. Elle caressait également le projet d’une anthologie réunissant des poètes des cinq continents, dont les bénéfices iraient à l’association Laurette Fugain, qui lutte contre la leucémie.

Zorica Sentic disait qu’elle « sculptait » des poèmes, car elle accordait une très grande importance à la disposition des vers sur la page, concevant ainsi, en quelque sorte, des “calligrammes abstraits”. Ce n’est point un hasard si Zorica Sentic, qui était aussi mannequin, gagnait sa vie comme modiste en créant et en confectionnant des chapeaux et des habits très originaux, qu’elle vendait dans sa petite boutique de Nice, la ville où elle s’était installée.

Celles et ceux qui souhaiteraient écouter la voix de Zorica Sentic peuvent le faire en cliquant ici. Il s’agit d’un entretien de six minutes qu’elle accorda à Brigitte Patient sur les ondes de France Inter le 18 mai 2012.

Le jeudi 12 novembre 2020, dans le cadre de L’Onde poétique — Rencontres francophones, Pedro Vianna et Maggy De Coster évoqueront la vie et l’œuvre poétique de Zorica Sentic, dont ils liront plusieurs poèmes.

N.B. : la photo qui accompagne le présent texte figure, sans indication de nom du photographe, sur la quatrième de couverture du recueil Éteins le silence que Zorica Sentic a édité en 2013.