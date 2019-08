Un numéro spécial de l’émission de la famille ce samedi 10 août

Partez avec nous au Jardin de l’acclimatation, îlot de fraicheur et de verdure au cœur du bois de Boulogne ! Avec ses 18 hectares et 42 attractions, le parc offre une multitude d’activités qui vous occuperont tout au long de l’été.

Naturel et végétal, oui, mais le Jardin de l’acclimatation c’est aussi plein d’adrénaline et de sensations fortes. « Rafting Adventure » vous offre ainsi une expérience sensationnelle et hautement technologique.

Asseyez-vous, lunettes sur le nez, placez vous sur la bouée siège… et vous voilà catapulté dans la peau d’un aventurier.

Moteur, inclinaison, capteurs et ventilation tout y est ! Après un petit rafraichissement dans l’un des nombreux spots de restauration mis à disposition, partez découvrir l’une des première réserve virtuelle au monde.

Cet été au Jardin de l’acclimatation, vivez la nature à 360 degrés avec les nouvelles technologies immersives !