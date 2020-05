Un petit récapitulatif des initiatives et des aides

Magazine Handicap du vendredi 24 avril 2020 : dans les matinales

Bonjour à tous !

Pour ce vendredi, un petit récapitulatif de tout ce qui se fait en matière d’emploi, pour aider les autres, dans le social, pour la continuité de l’école et pour lutter contre les violences, pendant cette période de confinement.

En ce qui concerne l’emploi : Ne ratez pas les deux forums emplois : Hello Handicap et Talents Handicap. Ils ont lieu l’un après l’autre, c’est bien pratique. Hello Handicap se déroulera du 27 au 30 avril la semaine prochaine et Talent Handicap du 30 avril au 28 mai.

Les événements se déroulent 100% en ligne et ne nécessitent aucun déplacement. Ces éditions ont pour but de favoriser et faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Pour les travailleurs handicapés ? Vous êtes en situation de handicap et vous ressentez le besoin d’un soutien psychologique. Quelle que soit votre situation, en emploi, à la recherche d’un emploi, travailleur indépendant, porteur d’un projet d’entreprise…l’Agefiph, l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, vous met en relation avec des psychologues de votre département. Il existe un numéro vert Composez simplement le numéro Vert : 0800 11 10 09 et laissez vous guider !

Ce service est gratuit. agefiph.fr

Et pour les entreprises : L’Agefiph organise le 30 avril prochain, jeudi, un second webinaire à destination des entreprises qui embauchent des personnes handicapées, dans le but de leurs présenter en détails les 10 mesures exceptionnelles mise en place face au COVID-19.

Les entreprises peuvent profiter de ces mesures jusqu’au 30 juin. Les thématiques : Compenser le handicap / Aménager le poste / Maintenir dans l’emploi / ou encore S’informer et répondre à l’obligation d’emploi.

Beaucoup de gens ont envie d’aider : des plateformes ont été créés pour cela ! Oui, par exemple, la plateforme solidaires-handicaps.fr a été lancée pour mettre en relation les besoins des personnes en situation de handicap et des aidants, et pour lister les initiatives de solidarité partout en France. Chacun peut s’y inscrire et demander de l’aide. L’idée est de trouver des solutions locales de proximité.

On peut également proposer du bénévolat via le lien sur le site jeveuxaider.com. Ce site met en relation les associations solidaires qui cherchent des bénévoles, avec les citoyens qui cherchent à donner un peu de leur temps, aux plus fragiles et aux plus démunis.

Une autre plateforme renfort-covid.fr a été mise en place pour soutenir les équipes soignantes depuis chez vous, ou au sein d’un établissement. Vous êtes une structure sanitaire ou médico-sociale et avez besoin de renfort pour gérer l’afflux de patients ? Vous pouvez aussi en bénéficier.

Peuvent se porter volontaire, tous les étudiants ou professionnels de santé mais aussi les retraités, employés de laboratoires pharmaceutiques, employés de collectivités, tous les professionnels médecins et soignants mais aussi certains professionnels non soignants.

Pour finir, la plateforme solidarite-numerique.fr s’adresse à tous ceux qui ne sont pas familiers avec l’outil informatique et qui doivent tout de même effectuer des démarches (administratives ou autre) en ligne en raison du confinement. Des tutos sont à disposition ainsi qu’une ligne téléphonique.

Sur la page d’accueil, plusieurs cas sont énoncés, avec à chaque fois une explication sur la marche à suivre et les sites où se rendre. Par exemple, comment procéder pour : faire des démarches pour la famille, rester en contact avec ses proches ou faire ses courses sur internet. Il existe un numéro de téléphone : 01 70 772 372.

En ce qui concerne le social, il y a une prorogation des droits et une aide exceptionnelle, c’est ça ? Effectivement. Le Gouvernement annonce la prorogation des droits notifiés par les MDPH et le versement d’une aide exceptionnelle de solidarité aux foyers les plus modestes.

4,1 millions de foyers dont près de 5 millions d’enfants bénéficieront de cette aide exceptionnelle de solidarité versée en une fois, le 15 mai prochain, automatiquement.

Vous êtes victimes de violence ? Conjugale ou autre ?…Vous cherchez des informations pour être aidé(e), écouté(e), orienté(e) vers les dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en charge ? Appelez le 3919. C’est le téléphone de Violence femme info. Si vous êtes en danger immédiat, appelez le 17 ou le 18. / Vous êtes en danger immédiat mais vous ne pouvez pas parler au téléphone, envoyez un SMS au 114 qui alertera les secours.

Le 114 est un numéro d’appel d’urgence pour les sourds et malentendants à l’origine. Ce numéro unique, national, gratuit, est accessible par visiophonie, tchat, SMS ou fax, 24H/24, 7J/7. Des agents de régulation 114, sourds et entendants, gèreront votre appel et contacteront le service d’urgence le plus proche. Vous pouvez téléchargez l’application Urgence 114 sur votre smartphone.

Et pour finir, en ce qui concerne l’école ? Les élèves en situation de handicap ont accès gratuitement à la plateforme « ma classe à la maison » développée par le CNED. Chaque académie dispose d’un numéro de téléphone dédié pour répondre à toutes les questions que les parents pourraient avoir sur la continuité pédagogique pour leur enfant.

Pour faciliter la mise en œuvre des adaptations pédagogiques à domicile, un ensemble d’initiatives et de ressources pédagogiques disponibles, à destination des enseignants et des familles, ont été regroupées sur Eduscol.

A l’initiative du Réseau Canopé, la plateforme numérique « Cap Ecole Inclusive » est en accès libre. Pour enrichir cet enseignement à distance, le ministère de l’Education nationale a lancé l’opération « Nation apprenante », dont l’objectif est de proposer dans les médias des contenus de qualité en lien direct avec les programmes scolaires.

A travers son programme « Lumni », France 4 diffuse ainsi tous les jours des cours dispensés par des professeurs de l’Education nationale. Les programmes diffusés à l’antenne sont également disponibles en télétexte. enfant-different.org et education.gouv.fr

N’hésitez-pas à aller voir les sites internet dédiés à votre problématique. Chaque association propose de l’aide, de l’écoute et des conseils. Continuons à être solidaire. Cela n’a pas commencé avec le coronavirus : le monde du handicap a toujours fonctionné avec la solidarité et le don de soi.

Et comme a dit Napoléon « Le vrai caractère perce presque toujours dans les grandes circonstances ». C’est dans les circonstances extraordinaires qu’on découvre des gens extraordinaires et qu’on se rend compte que chacun de nous, peut apporter beaucoup aux autres.

A bientôt !

