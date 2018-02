Un Polar Noir et deux BD

Les albums de Laurent Galandon Interférences et Pierre Alary Mon traître ainsi que le polar noir de Niko Tackian Fantazmë au sommaire de ce 1er numéro de Février de Bulles & Polar. Soyez au rendez-vous…ils sont là rien que pour vous !

Niko Tackian pour le polar noir Fantazmë aux éditions Calmann-Levy Noir

Janvier 2017. Dans une cave du XVIIIe arrondissement de Paris, un homme est retrouvé, battu à mort. Le commandant Tomar Khan pense à un règlement de compte. Le genre d’affaire qui restera

en suspens des années, se dit-il.

Mais voilà, l’ADN relevé sur les lieux a déjà été découvert sur le corps d’un dealer albanais, battu à mort dans une cave lui aussi. Et bientôt une rumeur court dans les quartiers chauds de Paris, celle d’un tueur insaisissable, un Fantazmë, un « spectre » en albanais, qui s’en prend à la pègre.

Avec cette enquête troublante, Tomar Khan plonge dans des zones d’ombre où s’affronteront inévitablement son devoir de policier et ses sentiments d’être humain.

Pierre Alary pour la BD Mon traître aux éditons Rue de Sèvres, adaptée du roman éponyme de Sorg Chalandon

Vendredi 15 décembre 2006. Antoine ferme son atelier de lutherie. Un écriteau sur la porte indique : « C’est fermé. A bientôt. » Il prend un journal au kiosque et s’effondre subitement dans la rue. Dans le journal, un article portant le titre : « Un traître au sein de l’IRA ».

L’homme se rappelle la première fois qu’il a vu « Mon traître ». C’était le samedi 9 avril 1977, aux toilettes du bar Thomas Ashe, à Belfast. Antoine, luthier parisien, était là de passage pour Pâques. De retour dans le bar, Jim son pote, accompagné de Cathy, lui avait dit que l’homme au côté duquel il pissait, était Tyrone Meehan, une figure locale, sans qu’il ne lui en dise plus.

La soirée avait continué dans le bar, au rythme des chansons irish, avec la Guinness qui coulait à flots et les pintes qui s’entrechoquaient. Dehors, les blindés britanniques arpentaient les rues à la recherche des rebelles irlandais.

De retour à la maison, Jim lui avait parlé de Tyrone Meehan, responsable de l’IRA, vétéran de tous les combats contre les britanniques. Le lendemain, Antoine rencontrait Pierre, joueur de violon qui revenait sur James Connolly, un patriote irlandais, qui avait été fusillé par les britanniques en 1916, après l’insurrection de Pâques. Député, il avait attaqué la Grande Poste du Dublin, avec ses hommes, pour en faire un quartier général.

Laurent Galandon pour la BD Interférences aux éditions Dargaud

Alban et Pablo découvrent, un soir, sur une plage de vacances, l’existence des radios pirates, grâce aux émission musicales de Radio Caroline. La pionnière des radios libres émet depuis les eaux internationales, sur un bateau devenu célèbre auprès d’un public d’initiés.

Quelques années plus tard, les ados devenus étudiants décident eux aussi de se lancer dans la création d’une radio pirate, suite à la rencontre de Douglas, un anglais qui a travaillé pendant deux ans sur le fameux bateau. Le dragueur invétéré leur prodigue les conseils nécessaires pour installer un petit émetteur dans un appartement sous les toits, et le relier à une antenne installée pour l’occasion.

Radio Nomade est née, et va proposer un programme hebdomadaire composé d’interviews et de musique. Sous les pseudos de Rackham et Teach, ils vont toucher de plus en plus d’auditeurs parisiens, mais surtout être entendus par les oreilles de TDF qui détient le monopole d’état.

Les premiers brouillages interviennent lorsque des véhicules spécialement affectés à cette censure d’état s’approchent des signaux émis par les pirates. Tandis que les oreilles policière entendent également les interviews très politiques aux accents parfois révolutionnaires que la radio propose. C’est le début d’une véritable prise de risque personnelle pour Alban et Pablo, dont les divergences de points de vue vont mettre en péril leur vieille amitié.