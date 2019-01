Un portrait de Pierre Queval, organiste

idFM Radio Enghien reçoit Pierre Queval, titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de l’Eglise Saint-Ignace à Paris.

Le jeune organiste est le 7ème artiste Young artiste in résidence à la Cathédrale Saint Louis de New-Orléans (USA) entre novembre 2016 et avril 2017. Pierre Queval donne des récitals dans toute la France ainsi qu’aux Etats-Unis, en Angleterre, Italie, Finlande.

Il consacre une part importante de ses activités à l’improvisation, accompagnant régulièrement à l’orgue ou au piano des projections de films muets.

Pierre Queval s’est exprimé aussi à l’Eglise Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains accompagnant deux sopranos dans le Stabat-Mater de Pergolèse.

Marie-Thérèse Pfeiffer et Bernard Ventre, tous deux présentateurs de l’émission Ballade musicale en étaient les récitants.

Christian Bailly nous rejoint dans la deuxième partie de pour évoquer les manifestations musicales et littéraires de février, mars, et avril 2019. Membre de l’Espace Charles Péguy du groupement paroissial Enghien-Saint-Gratien-Argenteuil, il a la charge des animations culturelles et religieuses et de projets culturels alliant musique et littérature et en cela il est soutenu par idFM Radio Enghien.

Présenté par Bernard Ventre.