Un rencontre entre piano, violon, violoncelle et harpe

Au cours de cette rencontre musicale, la harpe en est le fil conducteur avec l’adagio du Concerto de Aranjuez de Rodrigo, du 2ème Mvt Fantaisie de Séville également de Rodrigo et du 3ème Mvt du Concerto pour harpe op.25 d’Alberto Ginastera : à la harpe, Isabelle Moretti.

Une rencontre entre duo harpe et violon avec le violoniste Philippe Villafranca et la harpiste Manon Louis extrait de l’album No Piano, No Problem qui se prolonge avec Sandrine Chatron à la harpe et Ophélie Gaillard au violoncelle pour une Bristish promenade.

Le piano avec le Concerto pour piano n°23 de Mozart par François Chaplin et le violon avec le Concerto pour violon n°3 k216 : soliste Augustin Dumay sont au programme de cette émission dédiée à la harpe.

Présenté par Bernard Ventre.