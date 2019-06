Un rendez-vous avec les plus belles pages de Liszt

C’est une des pièces les plus connues de Franz Liszt que idFM Radio Enghien radio du bien-être, vous propose dès le début de cette émission consacrée aux plus belles oeuvres de Franz Liszt avec Rêve d’Amour interprété par Claudio Arrau.

Puis-Totentanz qui signifie Danse des morts où le Czech National orchestra dirigé par Julien Masmondet rivalise avec la pianiste Béatrice Berrut : une oeuvre ou rarement Liszt n’a requis une technique aussi démoniaque. On voit danser littéralement la mort.

Un enregistrement de 1980 nous est proposé par Misha Dishter La Campanella célèbre pièce dont l’exécution est extrêmement difficile et requiert énormément de rapidité, dextérité et souplesse. La Rhapsodie hongroise n° 2 de Liszt est de loin la plus célèbre.

Elle a donné aux pianistes l’occasion de révéler leurs compétences, considérée dans le répertoire pour piano solo comme l’une des oeuvres requérant le plus de maîtrise technique dans son exécution. Claude Kahn en est l’interprète.

L’Orchestre National de Monte-Carlo sous la conduite de Paul Paray, avec un enregistrement emblématique, nous fait vivre la course folle et fantastique à travers les steppes d’Ukraine du jeune Mazeppa, page à la cour de Jean-Casimir-Vasa, Roi de Pologne.

Nicolas Stavy avec Le Sonnet de Pétrarque n° 104, très expressif, alterné par des moments d’exaltation et d’abattement clôture cette évocation des plus belles pages de Franz Liszt.

Présenté par Bernard Ventre.