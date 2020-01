Un tour d’horizon des nouveautés classiques

L’émission débute avec le Trio Famatinas trois femmes qui interprètent les plus grands succès et des thèmes moins connus de la musique argentine.

Le programme se poursuit avec la présentation de plusieurs albums tels :

– L’ensemble Bradamante et un enregistrement au label-Muso- consacré à des Concerti a quatro pour flûte à bec, hautbois, violoncelle et clavecin.

– L’Ensemble Comet Musicke et son premier CD intitulé Quinze un double disque qui aborde l’oeuvre de deux figures les plus emblématiques de la fin du Moyen-âge et qui combine à l’infini 15 timbres vocaux et instrumentaux.

– Victoire de la musique classique en 2012, le tubiste Thomas Leleu revient chez Ars productions pour son 2ème album intitulé Stories un mélange des genres qui brise les codes de la musique classique.

– La violoniste Solenne Païdassi, nous offre à nouveau ses Sonates et Partitas de Bach, un album paru chez Indesens

ou elle fait valoir son jeu chaleureux et éclatant.

– Le pianiste Cyril Guillotin et son album Sortilèges labellisé Calliope, consacré aux oeuvres de Modest Moussorgsky,

Tchaïkovsky et Laurent Lefrançois, nous emmène dans un univers féérique.

– Le Trio Karenine composé de la pianiste Paloma Kouider, de la violoniste Fanny Robillard, du violoniste Louis Rodde traverse avec leur nouvel album Anna Karenine paru aux éditions Mirare, les territoires de l’est avec leurs élans, leur lyrisme, leurs tragédies et trois compositeurs : Dvorak, Weinberg et Chostakovicht

Présenté par Bernard Ventre.