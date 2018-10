Un Trio de Choc

Déjà remarqué dans les plus grands clubs et festivals européens, Pablo Campos s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs pianistes & chanteurs de la jeune scène jazz.

Entre Paris et New York, cette nouvelle génération de musiciens porte un regard frais sur le Great American Songbook, et cherche à faire redécouvrir au public l’universalité de ce répertoire en l’investissant des questionnements et des espoirs de leur cheminement artistique et personnel.

Au cœur de cette démarche, Pablo met son tempo irréprochable au piano et la chaleur de sa voix au service de l’émotion, avec la conviction que la chaleur du swing et la clarté du propos sont une forme de générosité envers le public.

Pour donner vie à cette musique, il s’est entouré de deux jeunes virtuoses parmi les plus en vue de la scène jazz française : Peer Washington à la contrebasse et Kenny Washington à la batterie. Ensemble, ils développent un swing qui vient nourrir à la fois une expressivité de groupe et une vraie histoire d’amitié musicale.