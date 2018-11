Un univers à (re) découvrir : la littérature allemande

Une conversation passionnante entre Jean Chalvin et Christiane Veyret, tous deux amoureux de la langue et de la littérature allemande du 20ème siècle. Ils nous font découvrir la richesse de cette culture assez méconnue et même parfois rejetée, du fait de la tache qu’ont porté sur elle les sombres années de guerre.

De la fin du romantisme, à la partition du pays, de la révolte contre l’ordre à la présence libertaire des femmes, on découvre de très beaux personnages que vous aurez envie de retrouver dans les livres cités ci-dessous.

Des musiques particulièrement bien choisies viennent agrémenter cette rencontre.

Propositions de lecture :

Rosa Luxemburg : Lettres de prison, il est possible aussi de voir sur YouTube la prestation d’Anouk Grinberg. « Rosa la vie » Lou Andreas Salomé : Ma vie Anna Segehrs : Transit Christa Wolf: Le ciel partagé ou Le ciel divisé (selon les traductions) Angelika Schrobsdorff : Tu n’es pas une mère comme les autres Julia Frank : Feu de camp

La bibliothèque allemande idéale de Jean Chalvin, Professeur honoraire d’allemand.

Voici une vingtaine de livres d’écrivains de langue allemande, qui tiennent une grande place dans ma bibliothèque et dans mon cœur.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Elle est composée de livres qu’à loisir j’aime lire et relire.

Les deux piliers classiques de la littérature allemande :

Johann von Goethe Les souffrances du jeune Werther, et allez au théâtre voir son Faust

Friedrich von Schiller Don Carlos

Joseph von Eichendorff Scènes de la vie d’un propre à rien, pour respirer l’air du romantisme

Rainer Maria Rilke Les cahiers de Malte Laurids Brigge

Ernst Jünger Orages d’acier

Erich Maria Remarque À l’Ouest rien de nouveau (Prix Nobel)

porte-parole du mouvement pacifiste pendant la Première Guerre mondiale

Gottfried Benn Morgue et autres poèmes qui illustre au mieux ce cri de douleur, de révolte et de désespoir que fut le mouvement expressionniste

Thomas Mann (Prix Nobel) Mort à Venise (film inoubliable de Luchino Visconti)

La Montagne magique (film de Hans Geissendörfer)

Heinrich Mann (frère de Thomas) Professeur Unrat (L’Ange bleu), (film-culte de J von Sternberg avec Emil Jennings et Marlene Dietrich)

Klaus Mann (fils de Thomas) Le Tournant – Histoire d’une vie

Hermann Hesse (Prix Nobel) Le Loup des steppes

Stefan Zweig La Confusion des sentiment et après avoir aimé cette nouvelle, vous aimerez Le Joueur d’échecs

Robert Musil Les Désarrois de l’élève Törless (film de Volker Schlöndorff)

Franz Kafka La Lettre au père (mais vous ne pouvez pas ignorer Le Procès (film d’Orson Welles)

Günter Grass (Prix Nobel) Le Tambour (film inoubliable de Volker Schlöndorff – Palme d’or à Cannes)

Heinrich Böll (Prix Nobel) L’honneur perdu de Katharina Blum (film de Volker Schlöndorff)

Bertolt Brecht La Vie de Galilée (Brecht a dépoussiéré le théâtre dit classique)

Max Frisch Homo Faber

Friedrich Dürrenmatt Les Physiciens

Hans Fallada Le Buveur

Peter Weiss Marat-Sade

Bernhard Schlink Le Liseur

Peter Handke L’Angoisse du gardien de but au moment du penalty (film de Wim Wenders)

mais vous apprécierez aussi La Femme gauchère (film de Peter Handke lui-même)

Patrick Süskind La Contrebass

Herta Müller (Prix Nobel) L’Homme est un grand faisan sur terre (une romancière d’origine roumaine)