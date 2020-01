Un voyage à travers le temps et les façons de se soigner

Ma grand mère me soignait avec des ventouses, et si on recommençait ?

Et si les Iroquois ou les indiens Dakota avaient une vraie recette pour se soigner, avec Frederika.

La peau est le reflet de son état de santé, écoutons le Dr. Gabriel qui nous conseille de nous soigner avec de l’écorce de pin et une petite cure de ginseng ne peut pas faire de mal.

Encore faut-il savoir comment le prendre avec les jardins d’Occitanie.

Et enfin une application qui peut sauver la vie avec le Dr. Lamhaut Sauvlife et 90 arrêts cardiaques récupérés.

Présenté par le Dr J. Labescat.