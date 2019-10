Un voyage musical entre Afrique, Paris, New York et Russie

Impressions d’Afrique un album paru aux éditions Klarthe Records, est le fruit d’émerveillement du quatuor Béla pour les musiques et les terres d’Afrique. C’est une découverte de l’univers singulier entre culture zoulou et occidentale vécue par quatre musiciens, Frédéric Aurier, Julien Dieudegard, violons, Julian Boutin, alto et Moribo Koïta.

A tout juste 20 ans,révélation aux Victoires de la musique, la brillante et pétillante trompettiste Lucienne Renaudin-Vary nous entraîne dans un voyage entre Paris et New-York avec son album Mademoiselle, paru chez Warner Classics.

Les grands classique, Ravel, Milhaud, Dvorjak, côtoient les standards de la comédie musicale américaine, Gershwin, Bernstein, et du jazz, Bechet, Aznavour.

Dans son nouvel album Dreamtime paru chez Warner Classic, avec l’Orchestre de la radio de Munich, le flûtiste Emmanuel Pahud explore un vaste répertoire concertant qui s’étend à la fois culturellement et chronologiquement, embrassant des compositeurs autrichiens, allemands, italiens, japonais et polonais, passant de Mozart à Reinecke, Busoni à Takemitsu et Penderecki.

Avec un nouvel enregistrement Erato-Warner, la brillante pianiste Béatrice Rana met en miroir deux grands noms du début du 20ème siècle, le français Maurice Ravel et le russe Igor Stravinsky.

Auréolée de sa victoire au Concours international de Montréal à 18 ans, puis de son prix du public au Concours Van Cliburn à tout juste 20 ans, la pianiste italienne aime à faire partager son répertoire fétiche.

Présenté par Bernard Ventre.