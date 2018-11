Une Avalanche de Swing

Né dans le Connecticut (Etats-Unis), en 1928, d’une famille originaire du Cap-Vert, Horace Silver s’initie à la musique par le saxophone ténor, avant de s’orienter vers le piano. A 22 ans, encore saxophoniste, il rencontre Stan Getz. De cette rencontre nait une longue association qui mène Horace Silver à New York, et qui le pousse à adopter le piano.

Les riches années 1950 d’Horace Silver s’évoquent par la fondation de son orchestre en 1953 – le quintette des Jazz Messengers – puis du Horace Silver Quintet, l’affirmation de compositeur bebop, et la sortie du disque « Horace Silver and the Jazz Messengers », considéré comme la pierre angulaire du courant « hard bop », qui puise son inspiration dans le rythm and blues, le gospel, et le blues.