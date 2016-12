Une conférence sur le Pouilly Fumé sur idFM

L’invitée de cette émission, les gens d’ici, Emilie Leblond est responsable des Vignerons de l’Appellation Pouilly Fumé. Conférencière passionnée, elle va nous faire savourer au cours de cet entretien, le nectar de l’un des vins les plus prestigieux de France : le Pouilly Fumé de Pouilly sur Loire mais aussi évoquer son histoire séculaire.

Emilie Leblond connaît le secret des cépages et du chant si beau, si fort, si terrien, et si français des arômes. Elle a conçu une exposition à la Tour de Pouilly sur Loire : scénographie intelligente et interactive avec expositions d’arômes.

Par une série de cornues harmonieusement disposées, l’exposition nous fait comprendre ce que saveur veut dire, dans toute la féérie de ses arômes.

Emilie Leblond nous contera l’histoire de ce vin de prestige, et l’art qu’il faut déployer avec amour, ténacité, passion, au travers des saisons, pour parvenir au sublime chant d’un vin de pur lignage dans l’or de nos verres. Quelle belle occasion de découvrir ou redécouvrir l’un des trésors de la France, à l’approche des fêtes où nous aurons besoin d’accompagner et honorer de merveilleux plats par un vin de prestige. Mais un conseil si vous le permettez. Si vous voulez préserver votre santé; consommez avec modération.

Presenté par François Fournet.